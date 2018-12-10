دريان: صلاحيات رئيس الحكومة المكلف هي ركن أساسي في اتفاق الطائف

أكد مفتي الجمهورية ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ أمام زواره أن "صلاحيات رئيس المكلف هي ركن أساسي في ​اتفاق الطائف​ وركن مهم من أركان بناء الدولة ونهوضها ولا يمكن لاحد أن يتجاوز هذه الصلاحيات بإيجاد أعراف وشروط مخالفة للنصوص ​الدستور​ية"، داعيا القوى والشخصيات السياسية في لبنان الى "الالتزام نصا وروحا بالدستور واتفاق الطائف والحفاظ على كرامات الناس وقياداتهم والتقيد بالصلاحيات المنوطة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، مشيراً أن "التحديات والفوضى والعبث بأمن الناس من خلال المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون لا يمكن باي حال من الأحوال أن تبني وطنا أو تحصن وحدة وطنية وينبغي على الجميع التنبه الى خطورة المس بصلاحيات رئيس ​الحكومة​ المكلف الذي يسعى جاهدا الى إنجاز مهمته ب​تشكيل الحكومة​ التي هي حاجة وطنية ومن يضع العقبات والعراقيل والعقد المتتالية ويتجاوز صلاحيات السلطات المنصوص عليها دستوريا لا يعمل في خدمة الوطن أو المواطنين ولا يسعى الى وحدة البلاد وسلامتها ونهوضها".

واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في ​دار الفتوى​ سفير دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ في لبنان الدكتور ​حمد سعيد الشامسي​ وتم التداول في الشؤون العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وامل السفير الشامسي ان ينعم لبنان بالازدهار والنمو وخاصة على الصعيد الاقتصادي بعد تشكيل الحكومة لإنجاز الكثير من المشاريع من خلال مؤتمر سيدر للبدء بالإنجازات للبنى التحتية وتشجيع الاستثمارات في البلاد مع استعداد دولة الإمارات العربية وأشقائها في مجلس التعاون الخليجي للوقوف الى جانب لبنان لتبقى الدولة ومؤسساتها العنوان الأساسي لوحدة لبنان وسيادته وعروبته.

وشدد المفتي دريان على "أهمية دور دولة الإمارات في دعمها مع أشقائها العرب للحفاظ على وحدة لبنان وشعبه ودعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية للخروج من الأزمات المتلاحقة والتخلص من كل رواسب وآثار ما مر به لبنان من فتن وأزمات".

كما واستقبل دريان رئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو، ووفدا من المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة النائب محمود الزهار بحضور ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة وأسامة حمدان.

واستقبل مفتي الجمهورية المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان عثمان على رأس وفد من ال عثمان من بلدة الزعرورية بحضور القاضي الشيخ خلدون عريمط، وشكر الوفد لسماحته مشاركته في التعازي بشقيق اللواء المرحوم المحامي سليم عثمان. كما استقبل المفتي دريان وفدا من شركة سوليدير برئاسة مدير إدارة الأملاك المهندس هاني العلايلي، ومدراء الصيانة المهندسين وسيم الأعور، والمهندس حسام مسقاوي، وبحضور المهندس علي علايلي، وبحث الوفد مع سماحته أمورا وقفية تخص شركة سوليدير ودار الفتوى.