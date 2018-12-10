قوى الأمن: ضبط اشخاص قُصَر في ٣ ملاهي ليلية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ أنه "توافرت معلومات لقسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام بعض الملاهي الليلية بمخالفة القانون لجهة إدخال قصار والسماح لهم بتناول ​المشروبات الروحية​ فيها وعلى الفور، قامت دوريات من: القسم المذكور، ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​، مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب بالتأكد من صحة تلك المعلومات، وتمكنت من ضبط عدة اشخاص قُصَر في ٣ ​ملاهي ليلية​ في محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، وتم تنظيم ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين وإلغاء الحفلات التي كانت قائمة في حينه".

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