تكريم راعي كنيسة الأرمن الأورثوذكس ناريك ألميزيان في زحلة

تم تكريم راعي كنيسة ​الأرمن​ الأورثوذكس في ​لبنان​ المطران ناريك ألميزيان، بدعوة من نقولا أبو فيصل في زحلة، في إطار توطيد العلاقات التاريخية بين لبنان و​أرمينيا​ وشعبي البلدين، تخلله افتتاح قاعة "أختامار" المخصصة مجانا لعقد الندوات والمحاضرات الإقتصادية والثقافية والتربوية والتنموية.

حضر الحفل نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​، الأمين العام ل​حزب الطاشناق​ النائب ​أغوب بقرادونيان​، النائب السابق ​إيلي ماروني​، رئيس أساقفة زحلة والفرزل و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش، راعي أبرشية زحلة للموارنة المطران جوزف معوض، المعاون البطريركي للأرمن الكاثوليك المطران كيفورك أسادوريان، متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس الصوري وفاعليات.

ثم اعتبر بقرادونيان "أن هذه المناسبة هي لقاء عائلي ووجداني"، داعيا "الى ترسيخ العلاقات الطيبة بين البلدين اللذين يتشابهان بشعبيهما المضياف والمقاوم والمتعلق بأرضه".

وشدد "على دور اللبنانيين في صناعة السلام ونسج علاقات المودة القائمة بين الشعبين اللبناني والأرميني، وكذلك على الدور المهم الذي يلعبه الأرمن بما يملكون من مزايا تفاضلية في نهضة الاقتصاد اللبناني والزحلي بشكل خاص".