رئيس النمسا بدأ زيارة رسمية للبنان ويلتقي عون وبري واليونيفيل

يبدأ رئيس جمهورية ​النمسا​ الدكتور ALEXANDER VAN DER BELLEN وقرينته السيدة DORIS SCHMIDAUER اليوم، زيارة رسمية الى ​لبنان​ وتستمر حتى نهار الخميس المقبل 13 كانون الاول الحالي، يلتقي في خلالها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​.

ومن المقرر ان يتوجه الرئيس الضيف وقرينته فور وصولهما عند الواحدة والربع ظهر اليوم الى مطار بيروت الدولي،الى مخيم حوش النبي في ​البقاع​، على ان يقوما صباح الثلثاء بجولة في وسط ​مدينة بيروت​ قبل ان ينتقلا الى ساحة الشهداء حيث يضع الرئيس VAN DER BELLEN اكليلا من الزهر على ​نصب الشهداء​ بحضور وزير الدفاع الوطني ​يعقوب الصراف​ ورئيس بعثة الشرف وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني وعدد من الشخصيات.

ثم ينتقل الرئيس الضيف وقرينته الى ​القصر الجمهوري​ الذي يصلانه عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة حيث يكون في استقبالهما الرئيس عون واللبنانية الاولى السيدة ​ناديا الشامي عون​. وبعد مراسم الاستقبال الرسمية ينتقل الرئيسان عون و VAN DER BELLEN الى صالون السفراء، حيث يعقدان لقاء ثنائيا يتحول موسعا يحضره اعضاء الوفدين اللبناني والنمساوي، فيما تنتقل اللبنانية الاولى ونظيرتها النمساوية للاجتماع في المنزل.

ويزور رئيس جمهورية النمسا رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند الساعة 14,30 قبل ان ينتقل الى الجامعة الاميركية ويزور بعد ذلك معرض الصور في مركز الاتحاد الاوروبي لحقوق الانسان. كما يحضر عند الساعة 18,30 افتتاح المنتدى الاقتصادي النمسوي اللبناني في فندق فينيسيا، بالاضافة الى حفل الاستقبال الذي يقيمة سفير النمسا لدى لبنان على شرفه وقرينته في الفندق.

ومن المقرر ان يزور الرئيس النمسوي صباح الاربعاء كتيبة بلاده العاملة في اطار قوات الطوارىء الدولية في الجنوب، على ان يختتم زيارته الى لبنان صباح الخميس 13 من الشهر الجاري.