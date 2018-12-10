جمعية إنماء طرابلس هنأت نقابة المحررين بمجلسها الجديد

هنأت ​جمعية إنماء طرابلس والميناء​ "بانتخاب مجلس جديد ل​نقابة المحررين​ برئاسة جوزف قصيفي". وتمنت للمجلس الجديد "التوفيق والنجاح"، مؤكدة ان "النقابة هي عنوان للحرية والديموقراطية في ​لبنان​"، مشيدة ب"النزاهة والشفافية التي رافقت العملية". ودعت الجمعية النقابة ​الجديدة​ الى "الوقوف الى جانب كل الصحافيين والذود عنهم ودعمهم في قول الحقيقة وحمايتهم وعدم التعرض لهم".

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