كهرباء لبنان: عزل مخرج الكويخات تل عباس في محطة حلبا الرئيسية

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ عن "عزل مخرج ​الكويخات​ - ​تل عباس​ من محطة حلبا الرئيسية ابتداء من اليوم الاثنين الواقع فيه 10/12/2018 ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 12/12/2018 من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وذلك من اجل القيام بأعمال صيانة على المخرج المذكور وبالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التالية: الكويخات، تل عباس الشرقي والغربي، حكر الحوشب، كوشا، حكر المحمودية، الحيصة، المسعودية، تلبيرة، تلحميرة وتل اندي".

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