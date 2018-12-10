الخوري نعى موريس عواد: برحيله يفقد الشعر العامي أحد أهم رواده

نعى وزير الثقافة الدكتور ​غطاس الخوري​ الشاعر اللبناني ​موريس عواد​، الذي وافته ​المنية​ عن عمر ناهز ال85 عاما. وإعتبر خوري أنه "برحيل الشاعر موريس عواد يفقد الشعر العامي اللبناني احد أهم رواده الذي عمل جاهدا ودون كلل لنقل هذا التراث الى الثقافة العالمية، وقد تجلى ذلك في عدد كبير من اعماله"، متقدما من "عائلة الراحل والشعراء والمثقفين وجميع اللبنانيين بأحر التعازي".

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