طرابلسي: لجوء رئيس الجمهورية لمجلس النواب أمر دستوري

حذر النائب القسيس إدكار طرابلسي من مغبة تضييع الوقت والاستمرار في عرقلة تشكيل الحكومة، مشددا على ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن على البلاد ومصالحها، وعلى قسمه في حماية الدولة من أي مخاطر، لن يألو جهدا في إيجاد أي وسيلة تقف في وجه ما يتهدد البلاد من مخاطر.
وأكّد طرابلسي إن إمكان توجه رئيس الجمهورية في حال استمر تعثّر تشكيل الحكومة إلى البرلمان أمر طبيعي ودستوري ومنطقي وضروري ويرتكز موقف الرئيس عون على المادة 53/د الفقرة 10 والتي تنص على التالي: يوجه رئيس الجمهورية عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب. وإذ سأل: ألم تقتضي الضرورة بعد اللجوء إلى هذا الخيار؟ شدّد على أن رئيس الجمهورية لا يتعدى بذلك على صلاحيات الرئيس المكلف لا بل هو من أشد الحريصين على هذه الصلاحيات، والكل يعلم مدى تمسك الرئيس عون بالدستور وبآلياته.
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