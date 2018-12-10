قطع طريق عام حلبا لبعض الوقت تضامنا مع الحريري وقوى الأمن

قطع عدد من الشبان لبعض الوقت طريق عام حلبا - ​الكويخات​ عند مفترق ​بلدة كوشا​، تضامنا مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ومع فرع المعلومات و​قوى الامن الداخلي​. وندد المعتصمون بمواقف الوزير السابق ​وئام وهاب​ وأقدموا على تمزيق وحرق صوره وسط الشارع العام.

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