عرض رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وفد كتلة ​اللقاء الديمقراطي​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ برئاسة رئيس اللقاء النائب ​تيمور جنبلاط​ الاوضاع العامة لا سيما الوضعين الحكومي والاقتصادي. ولفت جنبلاط إلى أن "الزيارة إلى بري هي للبحث في اهمية ​تشكيل الحكومة​، وقدمنا لدولته الوثيقة الاقتصادية التي اعدّها الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي ونطالب الاطراف السياسية بتسريع تشكيل الحكومة، ونؤكد على اهمية معالجة ​الوضع الاقتصادي​ قبل الانهيار الكامل".

شكرا لقرائتكم خبر عن تيمور جنبلاط التقى بري على رأس وفد من الإشتراكي: نطالب بتسريع تشكيل الحكومة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .