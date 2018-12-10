رفضت معاشرته فأصابها بـ12 غرزة.. حبس حلاق متهم بالاعتداء على ابنة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أمرت نيابة ثان المنصورة، بإشراف المستشار محمد أبوسرايا، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس حلاق 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب بنت زوجته "طالبة" وإصابتها بكسر في ذراعها، وجرح قطعي في الرأس، وذلك بعدما اتهمته بضربها لرفضها معاشرته جنسيا.

ونفى "زوج الأم" أمام النيابة العامة محاولته الاعتداء على ابنة زوجته جنسيا، وأكد أنه يعاملها مثل والدها تمامًا، واعترف بضربها، قائلا: "كنت بأدبها" لتأخرها خارج البيت.

وأكدت الطالبة في أقوالها محاولته الاعتداء عليها جنسيا، وأحدث الإصابات الموجودة بها، لرفضها الانصياع لرغباته، وأنه حاول ذلك أكثر من مرة، لكنها كانت ترفض.

وكان اللواء محمد حجي، مدير لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، باستقبال مستشفى طوارئ المنصورة الجامعي، طالبة مصابة بكسور وعدد من الكدمات في أنحاء الجسم.

انتقلت مباحث القسم إلى المستشفى وبسؤال "ن. ت"، 15 سنة، الطالبة المصابة، اتهمت "ا. ص"، 34 سنة، حلاق، "زوج أمها"، بضربها لرفضها معاشرته جنسيا.

وبتوقيع الكشف الطبي على الطالبة تبين وجود جرح قطعي بالرأس احتاج إلى 12 غرزة طبية، وكسر في الذراع اليمنى ووجود آثار ضرب بمناطق متفرقة بجسدها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وطالبت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وعرض المصابة على الطبيب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وسببها.