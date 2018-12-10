شعبة النقل الدولي بالإسكندرية تناقش مشروع تطوير منظومة الجمارك



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ناقشت لجنة الجمارك والضرائب بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وممثلي 13 شركة، مشروع تطوير منظومة الجمارك المقدم من مجلس الوزراء، والذي اعتبرته اللجنة يستهدف زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة.

وأكد عبدالعال علي، رئيس لجنة الضرائب بالشعبة، أهمية المشروع في تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلًا عن تحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة.

وأضاف رئيس لجنة الضرائب، أن تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، سيكون لها أثر إيجابي على أداء منظومة التجارة، وستساهم فى دفع ترتيب مصر على مؤشر "أداء الخدمات اللوجستية" وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.

وأشار إلى أن "النافذة الواحدة" نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.