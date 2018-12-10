143 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

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اقتحم 143 مستوطنا صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة وفرتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة؛ فيما قاموا بجولات استفزازية داخل المسجد.
وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب انتهاء الفترة الصباحية لاقتحامات المستوطنين.
وانتهاء بخروجهم عبر باب السلسلة، كما تلقوا شرحا عن "الهيكل" المزعوم من قبل مرشدين.
وأكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة فراس الدبس، أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين على مجموعات متتالية، موضحا أن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة
وأدى مستوطنون خلال الاقتحامات طقوسا تلمودية -وتحديدا في الجهة الشرقية منه- إلا أن المصلين وحراس الأقصى تصدوا لهم.
وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين الذين توافدوا من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم عند الأبواب؛ لحين خروجهم منه.
وجاء الاقتحام مع نهاية عيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه" الذي
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، قد أشارت إلى أن الاقتحامات التي بدأت عام 2003 شهدت ارتفاعا ملحوظا العام الحالي، ومنذ ذلك الحين، طالبت دائرة الأوقاف -التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية- بوقف الاقتحامات للمسجد الأقصى.
ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا كما حدث في المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية.
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