أوروبا تمدد العقوبات المفروضة على مرشح رئاسي في الكونغو

وكالات:

أكد الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على مرشح رئاسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أسبوعين، من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي) الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي أعلن تجديد حظر

السفر وتجميد ممتلكات مرشح الحزب الحاكم إيمانويل رامازاني شادري و13 آخرين لمدة عام.ومن المزمع إجراء الانتخابات الرئاسية بالكونغو في 23 ديسمبرالجاري، ما يمهد الطريق أمام أول انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة.. فيما كان قد تم إدراج رامازانى العام الماضي على لائحة الاتحاد الأوروبي للعقوبات بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها القمع والتعامل العنيف مع المتظاهرين من قبل قوات الأمن.