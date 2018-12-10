أوروبا تمدد العقوبات المفروضة على مرشح رئاسي في الكونغو

علم الاتحاد الأوروبي- أرشيفيةوكالات:
أكد الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على مرشح رئاسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أسبوعين، من الانتخابات الرئاسية.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي) الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي أعلن تجديد حظرالسفر وتجميد ممتلكات مرشح الحزب الحاكم إيمانويل رامازاني شادري و13 آخرين لمدة عام.
ومن المزمع إجراء الانتخابات الرئاسية بالكونغو في 23 ديسمبر
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