ماكرون يعتزم إلقاء خطاب بشأن أزمة السترات الصفراء

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- أرشيفية

وكالات:

يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلقاء خطاب يناقش من خلاله أزمة "السترات الصفراء"، ويلتقي ممثلين للنقابات ومنظمات أصحاب العمل سعياً لوضع حد للتظاهرات التي هزت

فرنسا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وسيوجه ماكرون خطاباً الساعة 8,00 مساء وفق مكتبه، وهي أول تصريحات علنية

له بعد أربعة أسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة والتي اتخذت منحى عنيفاً السبت في باريس ومدن أخرى.

وتوقع مسؤولون حكوميون أن يعلن الرئيس البالغ من العمر 40 عاماً "إجراءات فورية وملموسة" رداً على الأزمة.