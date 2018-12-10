ماكرون يعتزم إلقاء خطاب بشأن أزمة السترات الصفراء

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- أرشيفيةوكالات:
يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلقاء خطاب يناقش من خلاله أزمة "السترات الصفراء"، ويلتقي ممثلين للنقابات ومنظمات أصحاب العمل سعياً لوضع حد للتظاهرات التي هزتفرنسا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيوجه ماكرون خطاباً الساعة 8,00 مساء وفق مكتبه، وهي أول تصريحات علنية
وتوقع مسؤولون حكوميون أن يعلن الرئيس البالغ من العمر 40 عاماً "إجراءات فورية وملموسة" رداً على الأزمة.
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