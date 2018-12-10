الهند تعتزم إلغاء صفقة أسلحة بـ500 مليون دولار مع إسرائيل

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تعتزم الهند إلغاء صفقة بـ500 مليون دولار لشراء صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات من شركة الأسلحة الإسرائيلية "رفائيل".
وقالت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية إن المسؤولين الهنود طلبوا أن تخضع صواريخ "سبايك" لاختبارات إضافية العام المقبل.
وأضافت الصحيفة أن نظام الأشعة تحت الحمراء في السلاح فشل في تحمل درجات الحرارة المرتفعة في الجولات السابقة من الاختبارات.
وحسب ما ورد في تقرير الصحيفة، فإن الجيش الهندي يشعر بالقلق إزاء أداءالصواريخ في الظروف الصحراوية الساخنة.
والخميس، صرح مسؤول حكومي هندي لموقع "ماي نيشن إنديان" الإخباري بأن المؤسسة الأمنية كانت تخطط للتراجع عن الصفقة مع "رفائيل" لصالح تطوير الصواريخ محليا.
وقال المسؤول إن تطوير الصاروخ المحمول المضاد للدبابات "MP-ATGM" يتقدم بسرعة كبيرة، وسوف يدخل مرحلته الثانية من الاختبار قريبا.
وصرح بأن المؤسسة الحكومية للبحث والتطوير
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين فسروا التحفظات الهندية بأنها علامة على أن نيودلهي تبحث عن مخرج من الصفقة التي تبلغ قيمتها نصف مليار دولار والتي ينظر إليها على أنها علامة رئيسية في العلاقات بين البلدين.
جدير بالذكر أن إسرائيل والهند وقعتا العام الماضي صفقة أسلحة بقيمة ملياري دولار، تشمل صواريخ أرض جو متوسطة المدى، وقواذف، وتكنولوجيا اتصالات.
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