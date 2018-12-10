عودة 676 لاجئًا سوريًا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

لاجئون سوريون - أرشيف

وكالات:

عاد أكثر من 676 لاجئا عادوا إلى بلادهم خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب المركز الروسي لاستقبال وإيواء اللاجئين السوريين.

وحسب بيان المركز لليوم الاثنين، "فقد عاد خلال اليوم الماضي 676

لاجئا إلى سوريا من الدول المجاورة، بينهم 94 شخصا من لبنان عبر حاجز جديدة يابوس، و63 عبر تلكلخ، و519 عبر معبر نصيبمعظمهم جميعا من النساء والأطفال.

كما سجل المركز عودة 259 نازحا إلى بيوتهم وبلداتهم في الداخل السوري، وتم في ريف دير الزور تقديم المساعدة الطبية لـ29 شخصا.

وذكر المركز أن قوات الهندسة السورية تنفذ مهام إزالة الألغام وفككت اليوم الماضي 37 عبوة متفجرة.