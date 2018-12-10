الزلفاني: لم نضمن التأهل رغم الرباعية ونبحث عن نتيجة تدفع بنا مع الثمانية الكبار

طمأن التونسي يامن الزلفاني المدير الفني للمريخ في حديثه في المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس، الجماهير الحمراء على قدرة فريقها في تقديم مباراة مميزة تؤهله مع الثمانية الكبار عن جدارة واقتدار، وأشار الزلفاني إلى أنه وبرغم النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها جولة الذهاب أمام اتحاد العاصمة لكنه لا يستطيع الحديث عن تأهل فريقه إلى دور الثمانية لأن المفاجأة واردة في كرة القدم ويجب التحسب لكل شيء.

ورأي الزلفاني أن النتيجة المميزة والكبيرة التي حققها فريقه في جولة الذهاب كانت بفضل الترجمة الجيدة للفرص المتاحة مع دراسة أوراق المنافس جيداً والاستفادة من كل السلبيات الموجودة في خط دفاعه، وقال إنه احتاط لكل شئ في مباراة اليوم ويرغب بشدة في أن يقدم مباراة مميزة حتى يعلن المريخ عن نفسه مع الثمانية الكبار عن جدارة واقتدار.

ووصف الزلفاني اتحاد العاصمة بالمنافس الجيد والمحترم حسب صحيفة الصدى وقال إن النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها مباراة الذهاب لا تقلل من شأن الاتحاد ولن تخصم من رصيده لذلك لا بد من التحسب لكل شيء سيما الاندفاع الهجومي المتوقع من المنافس ورغبته في تعويض النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها جولة الذهاب. وامتدح يامن إعداد فريقه لمباراة اليوم وقال إن المريخ الآن في كامل جاهزيته ويرغب بشدة في تعويض جماهيره عن الخروج الأفريقي الحزين أمام فايبرز الأوغندي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)