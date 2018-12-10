انهيار الجنيه السوداني لمستوى قياسي أمام الدولار .. تعرف على سعر يوم الإثنين

إنخفضت قيمة الجنيه السوداني، يوم الإثنين، أمام الدولار الأمريكي في تداولات السوق الموازي “السوداء”، لمستوى تاريخي جديد لم تشهده البلاد من قبل.

وبدأ التراجع بوتيرة سريعة في قيمة الجنيه، بعد أيام من إعلان حكومة معتز موسى رئيس الوزراء تنفيذ تحرير جزئي للعملة، ورفع سعر الدولار إلى 47.5 جنيها في تداولات المصارف التجارية، ليستمر يومياً حتى سجل الدولار رقماً قياسياً مقابل الجنيه يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018.

وقال متعاملون مع الأسواق الحرة يوم الإثنين، إن “أسعار شراء الدولار بلغت 60 جنيها للتعامل النقدي و70 جنيها للتعامل بالشيكات، وإذا كنت ترغب في الحصول عليه يجب أن تدفع أكثر من ذلك بقليل”.

وأضاف متعاملون لصحيفة أخبار الخليج 365، أن إقبالا كبيراً ولافتاً على شراء الدولار من قبل المستوردين، في تداولات الأسواق اليوم، مع ندرة في المعروض من العملات الأجنبية.

وشنت السلطات الرسمية في الأيام الماضية حملة واسعة على تجار العملات في السوق السوداء وألقت القبض على العديد منهم وأودعتهم السجون تحفظياً كإجراء إحترازي ولمجابهة التصاعد اليومي في إرتفاع الدولار.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي التي تحظى بدعم حكومي كبير وكذلك صعوبة في الحصول على النقد من المصارف، مما شكل معاناة كبيرة للمواطنين .

يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 70.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الأحد 9 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 68.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الخميس 6 ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 66.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

بنك السودان المركزي أعلن صباح يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 أسعار لجنة (صناع السوق) ، على أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.29 جنيه.

أحمد الفاضل

الخرطوم (أخبار الخليج 365)