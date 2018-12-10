كاتب وروائي يعمل في محل بيع عطور بالسوق الشعبي

الفاضل نور الدين ربما سكون أمره مختلفاً جداً حال أتيحت له ظروف مجتمعية واقتصادية أفضل ، قد يكون أشد الإشراقات السودانية المهمة في مجال كتابة الرواية والقصة القصيرة ، ولكن فرضت عليه ظروف الحياة وتقاطعاتها أن يكون بائعاً في محل لبيع العطور ليكسب قوته وقوت عياله ، ربما يكون ما بين بيع العطور للناس وارتضائه أن يكون حاملاً للمسك وبين أن يهب الناس عطراً آخراً يتمثل في أدب يكتبه ليملأ أدمغة الناس بفن مفيد وقت فراغه ربما يكون بينهما رجل جدير أن يعرف الناس قصته ..

بداية عرفنا بنفسك ؟

– الفاضل عبد الرحمن نور الدين .

* من ياتو ولاية ؟

– أنا من ولاية الجزيرة .

* مكان الدراسة ؟

جامعة الجزيرة واتخرجت منها اقتصاد وعلوم مصرفية .

* وليه ما اشتغلت في مجالك ؟

– حتى الآن ما لقيت فرصة .. وفكرت انو لحدي ما ألقى الفرصة والوظيفة المناسبة والموضوع ده بياخد زمن طويل جداً قررت انو أشتغل في عملي الحالي وهو بيع العطور .

* السكن الحالي ؟

– العشرة .

* البيت ملك ولا إيجار ؟

– إيجار.

* الإيجار كم في الشهر ؟

* (2) ألف جنيه .

* عرفنا أنك تكتب الروايات وتبشر بمشروع كاتب ؟

– نعم أكتب الروايات والقصص القصيرة ولدي الكثير منها .

* بتكتب ليك كم سنة ؟

– سنتين .

* الروايات الكتبتها كم ؟

– روايتين .

* أسماء الروايات ؟

– (القلوب مليانة) حن و (الشماسي) .

* هل فكرت تطبع الروايات ؟

– حالياً عندي رواية بطبع فيها في دولة قطر ، وأرجو أن تعانق القراء خلال الفترة القادمة وتجد النجاح والقبول .

* طيب أن شغال الآن في محل عطور .. من متين أنت شغال فيهو ؟

شغال فيهو من قبل 3 شهور .

* المحل ملك ولا شغال بالمرتب ؟

– ملك .

* دخلك كم في اليوم ؟

– بين (1000-400) جنيه .

* قبل مجال العطور كنت شغال شنو ؟

– كانت عندي طبلية وما بتكفي لي احتياجاتي .

* في الظروف الاقتصادية الحالية هل المحل يكفي احتياجاتك ؟

بنقول الحمد لله على كل حال .

* الإقبال على المحل في زيادة ولا نقصان ؟

– شغل العطور السودانية هو شغل يرتبط بمواسم محددة وفيها يزيد الإقبال على البضاعة بشكل كبير .

* مع الأزمات الأخيرة هل ارتفعت أسعار العطور أيضاً ؟

– نعم ارتفعت الأسعار بشكل كبير .

* أغلى أنواع العطور شنو وكم السعر ؟

– فرير دمور ب(400) جنيه .

* داخلين على بداية سنة جديدة الأسعار ح تزيد ؟

– والله الأمر ده متوقف على زيادة أو انخفاض سعر صرف الدولار .

* أنت متزوج ؟

– نعم متزوج وعندي (بنات) .. الكبيرة منهم دخلت المدرسة السنة دي .

* المشاكل البتواجهك في المجال ده ؟

– الضرائب والمحلية .

* أشكرك أخي الفاضل على رحابة صدرك في ردك على أسئلتنا ؟

– وأشكركم أنتو برضو صحيفة المجهر ونتمنى دوام العافية .

حاورته: زهور سليمان

الخرطوم (المجهر)