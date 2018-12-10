المريخ يبحث عن مجد جديد على أرض المليون شهيد الليلة

يبحث المريخ عن الظفر ببطاقة الترشح للمرحلة الثالثة من بطولة زايد للأندية العربية عندما يحل ضيفاً على اتحاد العاصمة على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر، وعلى الرغم من أن ممثل الكرة السودانية يدخل المباراة بعديد الفرص غير أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة قياساً بالظروف التي يعيشها النادي والصراعات الإدارية العنيفة التي ازدادت حدتها مؤخراً.

ويعاني لاعبو المريخ من إرهاق السفر بعد أن غادروا إلى الجزائر بعد ساعات من وصولهم الخرطوم قادمين من كمبالا بعد أن أدى الفريق مباراة شرسة أمام فايبرز يونايتد لحساب إياب تمهيدي الأبطال، وودع الأحمر البطولة من بوابة الدخول وهو ما زاد الضغوط على اللاعبين، وسيدخل المريخ المباراة بتشكيلة مختلفة قياسا بالغيابات المؤثرة على غرار بكري المدينة الذي تأكد غيابه بعد أن كشفت الفحوصات التي خضع لها حاجته للعلاج والراحة وجلسات العلاج الطبيعي، وسيستعيد المريخ خدمات محوره الدولي مجيدو سومانا لينضم لقائمة لاعبي المحور.

المباراة مساء اليوم أمام اتحاد العاصمة تعد الأخطر على الإطلاق حسب صحيفة الصدى لكونها ستحدد تواجد الفريق في البطولة الخارجية من عدمه إذ أن وداع الأحمر اليوم يعني أنه سيعيش بياتاً شتوياً يستمر حتى أغسطس من العام المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)