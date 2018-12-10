الجزائري غربال عاشق البطاقات يفصل بين الأفريقي والهلال

يدير الجزائري مصطفى غربال لقاء الهلال أمام مضيفه الأفريقي التونسي مساء الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، عبد الملك الشلالي مساعد أول، مقراني قوراري مساعد ثاني وبيكوسا حكماً رابعاً، البوركيني ياميغو كودوقو مراقباً.

ويعتبر غربال من الحكام النخبة في أفريقيا حسب صحيفة قوون بعد أن فرض اسمه في السنوات الأربع الأخيرة وسبق لغربال المولود في التاسع عشر من أغسطس 1985 أن أدار لقاء الهلال والمصري البورسعيدي الموسم الماضي في الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية. كما أدار مباراة الأهلي المصري وتاونشيب البتسواني في يوليو من العام الحالي، بمجموعات أبطال أفريقيا. كما أدار لقاء صقور الجديان والسنغال الذي جرى في السادس عشر من أكتوبر الماضي، في الجولة الرابعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم 2019، كما أدار لقاء تونس ومصر في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية في نوفمبر الماضي.

عمره في التحكيم 7 سنوات

حيث بدأ غربال ممارسة التحكيم منذ الـ11 من يونيو 2011، أي أن عمره التحكيمي 7 سنوات، وحصل على الشارة الدولية في يناير 2014 وشارك في تحكيم 109 مباريات خلال مسيرته التحكيمية، أشهر خلالها 404 بطاقات صفراء، و11 حمراء واحتسب 43 ركلة جزاء.

أدار في النسخة الماضية من دوري الأبطال الأفريقي مباراة بين النجم الساحلي التونسي وبلاتيو يونايتد النيجيري، وانتهت بفوز الجولة الأولى لدور المجموعات.

كما شارك غربال كحكم رابع في نسخة 2014 من الدوري الأفريقي، في مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات بين الزمالك ومازيمبي الكونغولي، وانتهت بالتعادل السلبي.

تعرض لعقوبة الإيقاف

في موسم 2015 تعرض مصطفى غربال للإيقاف من قبل لجنة الحكام التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، بالإيقاف لشهر بسبب عدم إشهاره البطاقة الحمراء في وجه حارس وفاق سطيف خذايرية، الذي اعتدى على أحد مهاجمي شباب الساورة في المواجهة التي جمعت الفريقين ببشار في إطار الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى (موبيليس)، وانتهت بتعادل الفريقين 1-1.

عاشق البطاقات

تطلق عليه الصحافة الجزائرية عاشق البطاقات الملونة حيث لا تخلو أي مباراة يديرها غربال من إظهار البطاقات الملونة بجانب تعامله الصارم مع اللاعبين وحسم لحالات الاحتجاج والتمثيل بالبطاقات.

طرد الطاهر الحاج

وجد الحكم مصطفى غربال هجوماً من إدارة الهلال وجماهير النادي عندما قام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الفريق السابق والموردة الحالي الطاهر الحاج، في الشوط الأول من مباراة الهلال والمصري البورسعيدي التي جرت في الجولة الثانية لمجموعات النسخة الماضية من الكونفدرالية وكانت الحادثة لا تستحق البطاقة الحمراء ولكن غربال فاجأ الجميع وأخرج سادومبا من الملعب وجعل الهلال يلعب بـ10 لاعبين، لأكثر من 60 دقيقة، وقد حملته جماهير الهلال التعادل الإيجابي (1/1) التي انتهت عليه المباراة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)