الأوضاع تنفجر بين مجلس الهلال والتراس

انفجرت الأوضاع بشكل متسارع بين مجلس إدارة نادي الهلال ومجموعة التراس النادي التشجيعية على خلفية رفض الإدارة لإقامة المجموعة احتفالها بعيدها العاشر داخل أسوار النادي حيث أصدر مجلس إدارة نادي الهلال بياناً صباح اليوم أدان فيه الهتافات المسيئة التي وجهها أفراد المجموعة إلى رئيس النادي السيد أشراف الكاردينال وإشار البيان إلى أن المجلس سيقوم باتخاذ خطوة حاسمة تجاه المجموعة. ومن جانبه أصدرت مجموعة التراس بياناً اليوم أشارت فيه إلى المضايقات التي وجدها أعضاء المجموعة من قبل أمن الملاعب في مباراة الهلال وهلال كادوقلي أمس وحرمانه من الدخول للإستاد بأدوات التشجيع في الوقت الذي سمحت فيه لمجموعات أخرى بإدخال كل أدواتها التشجيعية وأعلنت التراس أنها لن تصمت حيال تصرفات مجلس الهلال تجاهها ولن يمنعها أحد من تشجيع الهلال ومساندة اللاعبين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)