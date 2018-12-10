كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: حملة حوثية على أساتذة جامعات في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت ميليشيا الحوثي حملة لاختطاف وإخفاء أساتذة جامعات ونشطاء ومواطنين عزل في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها، وفاق عدد المختطفين إلى العشرات حتى مساء أمس الأحد.

وكشف مصدر من صنعاء لموقع "المشهد العربي" الإخباري، أن ميليشيا الحوثي وفور مغادرة وفدهم صنعاء إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام، أطلقوا حملة خطف واسعة، لأساتذة جامعيين ونشطاء ومواطنين في مواقع سيطرة الانقلابيين.