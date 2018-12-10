كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: حملة حوثية على أساتذة جامعات في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دشنت ميليشيا الحوثي حملة لاختطاف وإخفاء أساتذة جامعات ونشطاء ومواطنين عزل في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها، وفاق عدد المختطفين إلى العشرات حتى مساء أمس الأحد.
وكشف مصدر من صنعاء لموقع "المشهد العربي" الإخباري، أن ميليشيا الحوثي وفور مغادرة وفدهم صنعاء إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام، أطلقوا حملة خطف واسعة، لأساتذة جامعيين ونشطاء ومواطنين في مواقع سيطرة الانقلابيين.
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: حملة حوثية على أساتذة جامعات في صنعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .