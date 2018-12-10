كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بناء قاعدة تجريبية لأول محطة كهربائية شمسية فضائية جنوب الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بلدية "تشونجتشينج" جنوب غربى الصين توقيع اتفاقية لبناء قاعدة تجريبية لأول محطة كهربائية شمسية فضائية فى الصين، وذلك بين جامعة تشونجتشينج ومعهد شيآن التابع للأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء وجامعة شيآن للتكنولوجيا الإلكترونية وحكومة حى بيشان ببلدية تشونجتشينج.

وقال عضو الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء "يانج شى تشونج" –فى تصريحات اليوم- إن قدرة البطاريات الشمسية تبلغ 4ر0 كيلوواط لكل متر مربع منها فى مناطق شمال غربى الصين، وستزداد إلى حوالى 7 و8 كيلوواط فى طبقة الستراتوسفير، وتزداد إلى حد يتراوح بين 10 و14 كيلو وات فى المدار المتزامن مع الأرض الذى يبعد 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض.

بدوره، ذكر "باو وى مين" مدير لجنة التكنولوجيا لمجموعة الصين لتكنولوجيا الفضاء أن كلا من الصين والولايات المتحدة واليابان طرحت خطة لتطويرالمحطة الكهربائية الشمسية، إلا أنها ما زالت فى مرحلة الدراسات الأساسية، فيما تتركز المشاكل الرئيسة فى كيفية نقل معدات توليد الكهرباء إلى المدار المتزامن مع الأرض وتركيبها، وكيفية نقل الطاقة المولدة إلى سطح الأرض، وكيفية ضمان سلامة تشغيل المعدات، وأمن البيئة.

وأوضح مين، أنه سيتم استثمار 200 مليون يوان (حوالى 4ر29 مليون دولار) لبناء ساحة تجريبية للإطلاق، ومبنى التجربة، وبرج حديدى، وغير ذلك من المنشآت فى عامى 2019 و2020، ومن المخطط بناء محطة متوسطة وصغيرة الحجم وتحقيق توليد الكهرباء ونقلها إلى الشبكة فى فترة 2021 - 2025.