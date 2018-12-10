كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تقترح انسحاب الحوثيين ونشر مراقبين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الأمم المتحدة، باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة اليمنية، في المحادثات الجارية في السويد، وينص المقترح على انسحاب المتمردين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية هجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية، وعسكرية مشتركة.

وحسب نص مبادرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس وأكدها مصدران في وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تعرض الأمم المتحدة نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة الحيوي، وموانئ أخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.