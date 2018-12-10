سقطة جديدة للنظام القطري

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تباهى مبعوث تميم إلى قطاع غزة، محمد العمادى، بوجود تنسيق كامل بين الدوحة وسلطات الاحتلال الإسرائيلى بشأن إدخال أموال إلى حركة حماس فى القطاع، حسبما ذكرت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.

وأكدت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن إسرائيل تثق فى قطر وتفضلها فيما يتعلق بقطاع غزة.

وقد سمح الاحتلال الإسرائيلي، على مدى شهرين لقطر بإدخال أموال بحقائب إلى حركة حماس فى قطاع غزة بمراقبة إسرائيلية كاملة، وفقا لما كشفته قطريليكس.