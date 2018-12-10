كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الجلسة الإعلامية في الندوة العربية حول النزاع اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





انطلقت منذ قليل، الجلسة الإعلامية في الندوة العربية حول الآثار الإنسانية للنزاع المسلح في اليمن، والذي يترأسها مجدي حلمي، والتي أتاحت فرصة للمناقشة حول إظهار وسائل الإعلام لمعاناة الشعب اليمني وكيفية توصيل الحقيقه كاملة للعالم، وخلال الجلسة كان هناك طرح لبعض الأسئلة المتعلقة بموقف حقوق الإنسان الدولي وموقف الوسائل الإعلامية فيما يحدث باليمن.

وتم عرض أكثر من فيديو من الـ100 حكاية إنسانية، والتي وضحت كم المعاناة والانتهاك التي يعاني منها النساء والأطفال والشباب من هذا النزاع الدموي.

وجاء ذلك خلال الندوة العربية حول الآثار الإنسانية للنزاع المسلح في اليمن، وذلك بتنظيم المنظمة العربية لحقوق الإنسان AOHR، بالشراكة مع المنتدى الاجتماعي الديمقراطي باليمن SDF وبالتعاون مع مؤسسة تمكين المرأة اليمنية YWEF حول الآثار الإنسانية للنزاع المسلح في اليمن بعنوان "100 حكاية إنسانية من اليمن".