كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "100 حكاية إنسانية" الحوثيين ينتهكون حقوق الأطفال والنساء باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية، اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية لندوة العربية حول الآثار الإنسانية.

وأوضح محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية، أن تنطلق ندوة 100 حكاية إنسانية من اليمن اليوم، تزامنا مع ذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذكري تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في 12 ديسمبر عام 1983، وسط تحديات كبيرة يمر بها الوطن العربي واستخدام النزاعات المسلحة ووسط خرائط متغيرة ورمال متحركة وتحديات التسوية السلمية.

وأضاف راضي، أنه لليمن مكانة خاصة في قلوبنا جميعا وللمجتمع المدني ذلك البلد الأصيل الذي ما زال متشبث بالقبيلة، وذلك رغم تضخم تحديات التنمية وهشاهشة البنية التحتية وانتشار الأسلحة الصغيرة، التي تفوق ضعف عدد السكان، ولذلك كانت الصدمة كبيرة في وقوع هذا البلد العريق، وبالرغم من سلمية ثورتها ورغم جميع هذة التحديات نحن نعتز بالشراكة مع الزملاء من حركة حقوق الإنسان باليمن، والتي تمتد لأكثر من 28 عاما منذ ظهور المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتأتي الشراكة اليوم مع الزملاء من جمعية تمكين المرأة لترسيخ شراكة تتواصل خلال سنوات قادمة.

وقال راضي، إننا اليوم في حضرة حقوق الإنسان ونلتقي لتدارس الموقف الذي يمر به أهلنا باليمن، حيث أصبح اليمن يعتلي الكوارث الإنسانية في العالم وتهدد حياة العشرات من أهلها ومن المؤسف أن يصل عدد المشردين لحوالي 3 ملايين شخصا وأصبح سكانها لحاجة إلي المساعدة المعيشية.

وأكد أن المنظمة تجدد موقفها الداعم للتسوية السلمية ووقف إطلاق النار واستكمال الدستور وإجراء انتخابات حرة نزيهة واستكمال التنمية لدولة اليمن.

واستكملت الجلسة الافتتاحية بكلمة زعفران رئيس جمعية تمكين المرأة اليمنية

وأوضحت زعفران، أننا نجتمع لتجسيد المسؤولية الإنسانية لجرائم الحوثيين ضد اليمنيين، الميليشات الحوثية ترتكب جريمة كل ساعة وفقا لعمليات الرصد، وتدشين حملة 100 حكاية إنسانية تزامنا مع ذكري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي صرخة استغاثة نطلقها بلسان الضحايا وأسرهم تتلخص في إيقاف الجرائم التي يرتكبها الحوثيين ضدهم.

وأضاف زعفران، أن الحوثيين قاموا بممارسة التعذيب ضد اللاجئين الصوماليين وبتغيبر المعتقدات تحت وطأة السلاح وتجنيد الأطفال وتحتجز إلى الآن 10 صحفيين والكثير من مسؤليين الدولة كثير من النساء والأطفال ضحايا لهذة الخرب الإرهابية 100 حكاية معنا اليوم أكثر من 70% منها من النساء والأطفال.

وأخيرا نحملكم أمانة إيصال صوت الضحايا وأسرهم إلي العالم وكنا نود احضار عدد من الضحايا ليتكلموا بلسانهم، ولم نتمكن من ذلك ولكن لدينا عدد من الفيديوهات لعدد من الضحايا متمنيين ان يصل لكم كم المعاناة التي يعانوها ، والشكر للمنظمة العربية التي أتاحت لنا الفرصة لعرض 100 حكاية أنسانية من اليمن.

وقال مراد البالكي، إن انتهاكات الحوثيين تخالف القانون الدولى لحقوق الإنسان، حيث لم يستطع أحد منع تلك الانتهاكات بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات الدولية، هناك انتهاكات كثيرة يرتكبها الحوثيين ضد اليمن وحالات التعذيب هي الأكثر ظهورا خلال الفقرة السابقة، المنظمة العربية مشكورة لقيامها بتنظيم هذا المؤتمر لعرض تلك الانتهاكات الموثقة.

وأضاف البالكي، أنه يجب محاسبة هؤلاء المنتهكين ومحاكمتهم بتشكيل محاكم أو لجان هذة الجرائم التي يرتكبها الحوثيين لا تسقط التقادم، ومعظم الانتهاكات يتعرض لها النساء والأطفال.

وأعرب نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، عن سعادتة بجميع المشاركين الذين شاركوا الشعب اليمني في محنته تزامنا مع ذكري تأسيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وذكري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال عبد الحفيظ، رغم التحديات والصعوبات في وصول المعلومة إلا إن جمعية تمكين المرأة اليمنية، بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد ليعلم الجميع ما تقوم به ميلشيا الحوثي على الأرض اليمنية.