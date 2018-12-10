الإعلامية غزلان كباري تدخل القفص الذهبي – صور

دخلت مقدمة البرامج على القناة الثانية، و”راديو دوزيم”، غزلان كباري، القفص الذهبي، أول أمس السبت، واحتفلت بالمناسبة مع صديقاتها الإعلاميات.
وظهرت غزلان رفقة زميلاتها في القناة الثانية، و”راديو دوزيم”، سناء القدميري، وعزيزة لعيوني، ومها الشريبي، وسارة الفايق، في صور توثق للمناسبة السعيدة.
يذكر أن غزلان كباري كانت قد قدمت النسخة الأولى من برنامج “the artist” على القناة الثانية، وحاليا، تطل على الجمهور عبر بوابة برنامج “que du sport”.
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