“كان” 2018.. المغرب ينتصر بصعوبة على الكوت ديفوار ويحافظ على حظوظه في التأهل

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية، قبل قليل، من تحقيق أول انتصار له في نهائيات كأس إفريقيا للأمم للعبة، والتي تقام بمدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك بعد فوزه بصعوبة على الكوت ديفوار بخمسة أهداف مقابل أربعة، في ثاني جولات المجموعة الأولى من “الكان”.

وكان المنتخب المغربي متفوقا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، غير أن المنتخب الإفواري استغل الإنهيار البدني الكبير للعناصر الوطنية في الجولة الثالثة، ووقع ثلاثة أهداف، غير أنه لم يفلح في تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بانتصار “الأسود” بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وكان المنتخب المغربي، قد انهزم من المباراة الأولى، أمام مستضيف الدورة المصري، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما ستكون مباراة مدغشقر القادمة حاسمة للمنتخب من أجل خطف بطاقة العبور للدور للدور الثاني.