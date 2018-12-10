الترجي يصدر بلاغا رسميا يوضح فيه حقيقة نقبل نهائي “السوبر” أمام الرجاء إلى الدوحة

أصدر الترجي التونسي لكرة القدم، صباح اليوم الإثنين، بلاغا رسميا ينفي فيه بشكل قاطع توصل إدارة ناديه بأي مراسلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص تغيير مكان إقامة نهائي كأس “السوبر” الذي سيجمعه بالرجاء البيضاوي، من تونس صوب العاصمة القطرية الدوحة.

وشدد النادي في البلاغ ذاته، على أن الترجي”يؤكد أنه لم يصدر من مسؤوليه أي تصريح لأي وسيلة إعلام أجنبية كانت أو تونسية في شأن إقامة كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، ويعلم بالمناسبة أنه لم تصل إلى إدارة النادي أي مراسلة رسمية هي هذا الصدد”.

واختتم: “الترجي متشبث باحتضان السوبر الأفريقي بملعب رادس”.

بلاغ النادي التونسي، بطل عصبة الأبطال الإفريقية، جاء بعد أن انتشرت العديد من الأنباء في وسائل اللإعلام التونسية والعربية، تشير إلى اتخاذ قرار نقل مباراة “السوبر” من ملعب “رادس” في العاصمة تونس، إلى العاصمة القطرية.

وبات مكان إقامة مباراة “السبور” الإفريقي، يثير جدلا كبيرا، داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبين طرفا المباراة، الترجي التونسي، بطل عصبة الأبطال الإفريقية، والرجاء البيضاوي، حامل لقب كأس الاتحاد القاري للعبة، وذلك بسبب مقترح إقامته في العاصمة القطرية، الدوحة.

وكان الاتحاد الإفريقي للعبة، برئاسة الملغاشي أحمد أحمد، قد عرض فكرة خوض هذا الموعد الكروي الهام، في العاصمة القطرية، خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الأخير في العاصمة الغانية أكرا، وذلك بمساهمة من الاتحاد القطري لكرة القدم، حتى يتم منح إشعاع دولي للكرة في القارة السمراء، ويضمن لهذا الحدث تسويقا عاليا وعائدات مالية مهمة سواء للاتحاد القاري أو لطرفي النهائي.

هذا المقترح، لقي ترحيبا من الفريق المغربي، والذي بدا منشرحا لفكرة خوض “السوبر” خارج تونس، لغايتين، الأولى تتمثل في استفادته ماديا بالنظر إلى الرعاة الجدد الذين سيدخلون على الخط، والثانية هي خوضه هذه المواجهة على أرض محايدة وعلى أرضية ميدان من جودة عالية، ما سيرفع من حظوظه في التتويج بهذا اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

غير أن مساعي الإتحاد الإفريقي، وطموحات الرجاء البيضاوي، اصطدمت برفض تونسي للمبادرة، إذ أكدت العديد من التقارير التونسية، رفض إدارة النادي التونسي لهذا المقترح،على الرغم من أنه لم يتوصل بعد بأي مراسلة من الاتحاد القاري.

وحسب المصادر نفسها، فإن إدارة النادي ” ترغب في أن تمنح جماهيرها متعة مشاهدة مباراة السوبر بملعب “رادس”، وأن تحتفل بمائوية تاسيس النادي بلقب قاري جديد”، كما أنها ” متشبثة كل التشبث بحقها في استضافة المباراة، كما تمليه قفوانين الاتحاد القاري”.

جدير ذكره، أن “السوبر” الذي توج به الوداد البيضاوي الموسم الماضي، سيقام في 28 من شهر ذجنبر الجاري.