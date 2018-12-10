الاحتلال يعتقل صيادين اثنين قبالة شواطئ غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلية، ظهر اليوم الإثنين، صيادين فلسطينيين اثنين قبالة شواطئ جنوبي قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، إن البحرية الإسرائيلية، اعتقلت الصياديْن ناصر أحمد الندا (24 عاما)، ومحمد جاسم صيدم (20 عاما)، بعد أن اعترضت قاربهما الصغير قبالة شاطئ مدينة رفح".

وأشار عياش إلى أن القوات الإسرائيلية أغرقت القارب الذي كان يستقله الصياديْن الندا وصيدم، ومعدات الصيد الخاصة بهما بعد اعتقالهما.

ولم يصدر أي تعليق من الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحادثة، حتى الساعة (13:30 بتوقيت القدس المحتلة).

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حددتها تل أبيب بـ 6 أميال بحرية.