كريستيانو: أتمنى قدوم ميسي إلى إيطاليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع الصحافة الإيطالية لأول مرة منذ انضمامه ليوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وفي حواره مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، قال كريستيانو رونالدو "يمكنني القول إن هذه أفضل مجموعة لعبت معها على الإطلاق".

وأضاف كريستيانو "التواضع يسيطر على الجميع في يوفنتوس، جميع اللاعبين يريدون الفوز، اليوفي أكثر من مجرد فريق".

وحول إمكانية مواجهة ريال مدريد في التشامبيونزليغ، أوضح "الملكي بات من الماضي بالنسبة لي، أريد الفوز مع يوفنتوس فقط، سأبذل قصاري جهدي حال الصدام مع فريقي السابق".

وأردف "يوفنتوس لا يحتاج إلى ضم لاعبين جدد باستثناء البرازيلي مارسيلو، نحن نفتح الباب أمام اللاعبين المميزين".

وتابع كريستيانو رونالدو "رهانات مع أليغري؟ لا أبدًا، أعيش هذه التحديات، التي أحسمها لصالحي بنسبة 99 بالمئة، مع باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش وسامي خضيرة".

وقال الدون "أشعر بافتقاد ليونيل ميسي، لقد لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، بينما هو لا يزال في إسبانيا، ربما هو يحتاج لي أكثر".

وختم كريستيانو حديثه بقوله "بالنسبة لي، الحياة عبارة عن مجموعة تحديات، أتمنى أن يأتي ليونيل ميسي إلى إيطاليا، البرغوث لاعب رائع وجيد".