القوات المسلحة تطالب بعدم استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالزى العسكرى

كتب زكى القاضى طالب العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أصحاب شركات ومصانع الأقمشة والمنسوجات بعدم استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهه بالملابس العسكرية.

وأكد المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة تهيب بأصحاب شركات ومصانع الأقمشة والمنسوجات بعدم استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهه بالملابس العسكرية. وشدد العقيد تامر الرفاعى فى بيان على صفحته، اليوم الإثنين، على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تهيب بأصحاب الشركات والمصانع العاملة فى مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة...

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