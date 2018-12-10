النشرة: الجيش السوري أحبط محاولة تسلل للمسلحين في ريف حماه

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن "وحدة من ​الجيش السوري​ رصدت ​محاولة تسلل​ مجموعة إرهابية من قرية معركبة ب​ريف حماة​ الشمالي باتجاه نقطة عسكرية في المنطقة واشتبكت معها ما أدى إلى مقتل وإصابة معظم أفرادها كما تمكنت وحدات أخرى من الجيش متمركزة في قرية المغير بريف محردة الشمالي من تدمير نقطة محصنة بمن فيها لإرهابيي تنظيم ​أحرار الشام​ في محيط قرية تل الصخر اعتدت بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية في خرق جديد ومتكرر لاتفاق وقف التصعيد".

كما نفذت المدفعية السورية غرب مدينة صوران رمايات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة ومدافع الهاون ضد نقاط تتحصن فيها المجموعات الإرهابية رداً على اعتدائها على نقطة عسكرية متمركزة في محيط قرية المصاصنة ما ادى الى تدمير منصتي رشاش ومدفع هاون ومقتل عدد من الارهابيين وفرار الباقي.