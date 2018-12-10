افاد مراسل "النشرة" في سوريا أن "قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حققت بدعم من قوات التحالف الدولي تقدمًا مهما على حساب "تنظيم داعش في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي وسيطرت على مشفى المدينة بعد مواجهات عنيفة مع داعش حيث يعتبر المشفى خط الدفاع الأول عن مناطق سيطرة الآخير في شرق دير الزور و أحد النقاط الإستراتيجية".
وفي ذات السياق، أعلنت "قسد" تقدمها على محور "الباغوز" في ريف البوكمال بريف دير الزور بعد اشتباكات استمرت لساعات مع التنظيم في الوقت الذي قتل فيه عدد من عناصر القوات الكردية ، وكانت الاخيرة قد ارسلت تعزيزات عسكرية شملت ٥٠٠ عنصر لدعم هجومها البري على الجيب الأخير لتنظيم للتنظيم الارهابي بدير الزور.
شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: "قسد" حققت تقدمًا على حساب داعش بمدينة هجين بريف دير الزور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .