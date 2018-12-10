النشرة: "قسد" حققت تقدمًا على حساب داعش بمدينة هجين بريف دير الزور

افاد مراسل "​النشرة​" في سوريا أن "​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد" حققت بدعم من ​قوات التحالف الدولي​ تقدمًا مهما على حساب "​تنظيم داعش​ في مدينة هجين بريف ​دير الزور​ الشرقي وسيطرت على مشفى المدينة بعد مواجهات عنيفة مع داعش حيث يعتبر المشفى خط الدفاع الأول عن مناطق سيطرة الآخير في شرق دير الزور و أحد النقاط الإستراتيجية".

وفي ذات السياق، أعلنت "قسد" تقدمها على محور "الباغوز" في ريف ​البوكمال​ بريف دير الزور بعد ​اشتباكات​ استمرت لساعات مع التنظيم في الوقت الذي قتل فيه عدد من عناصر ​القوات​ الكردية ، وكانت الاخيرة قد ارسلت تعزيزات عسكرية شملت ٥٠٠ عنصر لدعم هجومها البري على الجيب الأخير لتنظيم للتنظيم الارهابي بدير الزور.