صحيفة اسرائيلية: تل أبيب تدرك استحالة توسيع تفويض اليونيفيل

نقلت صحيفة "​جيروزاليم بوست​" عن مصادر دبلوماسية، أن "​إسرائيل​ في صراعها مع ​حزب الله​ لا تراهن على توسيع تفويض ​اليونيفيل​، بقدر ما تعول على استصدار قرار أممي يدين أنفاق "حزب الله" الحدودية، مشيرةً إلى أن "إسرائيل تدرك أنه من غير الواقعي تغيير تفويض اليونيفيل لتتحول من جهة مراقبة إلى جهة تمنع "حزب الله" بالقوة من حفر أنفاق باتجاه إسرائيل، لأن قلة من الدول ستتطوع بعد ذلك بقواتها لمثل هذه المهمة".

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