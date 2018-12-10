وزير المالية القطري يعلن تغلب الدوحة على الحصار

اعتبر وزير المالية القطري علي شريف العمادي أن "قطر انتصرت على الحصار، وأن ميزانيتها للعام 2019 ستتضمن فائضا متوقعا"، مشيراً إلى أن "لبيانات المالية للنصف الأول من 2018 تؤكد قوة الاقتصاد، وأن البلد تغلب على الحصار".
وكشف العمادي أن "نمو الاقتصاد غير النفطي تجاوز الخمسة في المئة في النصف الأول من العام الجاري".
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