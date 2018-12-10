وزير المالية القطري يعلن تغلب الدوحة على الحصار

اعتبر وزير المالية القطري ​علي شريف العمادي​ أن "قطر انتصرت على الحصار، وأن ميزانيتها للعام 2019 ستتضمن فائضا متوقعا"، مشيراً إلى أن "لبيانات المالية للنصف الأول من 2018 تؤكد قوة ​الاقتصاد​، وأن البلد تغلب على الحصار".

وكشف العمادي أن "نمو الاقتصاد غير النفطي تجاوز الخمسة في المئة في النصف الأول من العام الجاري".