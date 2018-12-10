صحيفة اسرائيلية: الهند تخطط لإلغاء صفقة أسلحة بـ500 مليون دولار مع إسرائيل

أفادت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية بأن "​الهند​ تخطط لإلغاء صفقة بـ500 مليون ​دولار​ لشراء ​صواريخ​ "سبايك" المضادة للدبابات من شركة الأسلحة الإسرائيلية "رفائيل"، موضحةً أن "المسؤولين الهنود طلبوا أن تخضع صواريخ "سبايك" لاختبارات إضافية العام المقبل". ولفتت إلى أن "نظام الأشعة تحت الحمراء في ​السلاح​ فشل في تحمل ​درجات الحرارة​ المرتفعة في الجولات السابقة من الاختبارات"، مشيرةً إلى أن "​الجيش الهندي​ يشعر بالقلق إزاء أداء ​الصواريخ​ في الظروف الصحراوية الساخنة".

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