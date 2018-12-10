نتانياهو: سلطان عمان وافق على مرور طائرات إسرائيلية في أجواء بلاده

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ان "سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، أبلغه بموافقته على مرور طائرات تجارية إسرائيلية في أجواء بلاده"، مشيراً إلى أنه "ما زال يتعين الحصول على موافقة من ​السعودية​ لكي يكون بإمكان شركة إل عال، تقصير رحلاتها إلى ​الهند​ و​جنوب شرق آسيا​".

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