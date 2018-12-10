عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لقاء ثنائيا مع رئيس الوفد الكندي وزير الهجرة أحمد حسين، على هامش مؤتمر الامم المتحدة حول الهجرة الذي ينعقد في مراكش.
وشدد باسيل خلال اللقاء على "نجاحات اللبنانيين المهاجرين وسهولة اندماجهم في المجتمعات المضيفة ومساهماتهم في تنمية هذه المجتمعات". وحذر من "خطورة النزوح الجماعي على الدول ونسيج المجتمعات".
شكرا لقرائتكم خبر عن باسيل يحذر من خطورة النزوح الجماعي على الدول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .