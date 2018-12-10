باسيل يحذر من خطورة النزوح الجماعي على الدول

عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ لقاء ثنائيا مع رئيس الوفد الكندي وزير ​الهجرة​ أحمد حسين، على هامش مؤتمر ​الامم المتحدة​ حول الهجرة الذي ينعقد في مراكش.

وشدد باسيل خلال اللقاء على "نجاحات اللبنانيين ​المهاجرين​ وسهولة اندماجهم في المجتمعات المضيفة ومساهماتهم في تنمية هذه المجتمعات". وحذر من "خطورة النزوح الجماعي على الدول ونسيج المجتمعات".