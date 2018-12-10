أحمد الحريري: الدولة ومؤسساتها الشرعية مرجعيتنا وملاذنا مهما تعاظمت التحديات

علق الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري على الفيديو المتداول باسم شباب من الطريق الجديدة باسم "كتيبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري" ويهددون فيه رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب، مؤكداً "عدم علاقة تيار "المستقبل" به".
ونبه جمهور "المستقبل" الى "تجنب الانجرار الى الاساليب التي يعتمدها الخارجون على القانون"، مشدداً على أن "الدولة ومؤسساتها الشرعية مرجعيتنا وملاذنا مهما تعاظمت التحديات".
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