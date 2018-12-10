أحمد الحريري: الدولة ومؤسساتها الشرعية مرجعيتنا وملاذنا مهما تعاظمت التحديات

علق الأمين العام لتيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​ على الفيديو المتداول باسم شباب من ​الطريق الجديدة​ باسم "كتيبة الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​" ويهددون فيه رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، مؤكداً "عدم علاقة تيار "المستقبل" به".

ونبه جمهور "المستقبل" الى "تجنب الانجرار الى الاساليب التي يعتمدها الخارجون على القانون"، مشدداً على أن "الدولة ومؤسساتها الشرعية مرجعيتنا وملاذنا مهما تعاظمت التحديات".