توقيف شخص من التابعية السورية ينتحل صفة طبيب يعالج المصابين بمرض السرطان

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "بتاريخ 8/12/2018، ونتيجةً لمعلومات توافرت لديها، أوقفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، شخصاً من التابعية السورية، ينتحل صفة طبيب يعالج المصابين بمرض السرطان، بكلفة تتراوح ما بين الـ /800/ $ والـ /6000/ $ وفقاً لحالة كل منهم، وذلك في منزله الكائن في بلدة الغازية الجنوبية، ويدعى: - ر. ص. (مواليد عام 1960).
وقد ضبطت كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، ومعدات طبية، وحقن وأعشاب، وادوية مركّبة، وكتب للسحر والشعوذة، وشمع أحمر. سُلِّم إلى القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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