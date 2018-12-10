توقيف شخص من التابعية السورية ينتحل صفة طبيب يعالج المصابين بمرض السرطان

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "بتاريخ 8/12/2018، ونتيجةً لمعلومات توافرت لديها، أوقفت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، شخصاً من التابعية السورية، ينتحل صفة طبيب يعالج المصابين بمرض ​السرطان​، بكلفة تتراوح ما بين الـ /800/ $ والـ /6000/ $ وفقاً لحالة كل منهم، وذلك في منزله الكائن في بلدة ​الغازية​ الجنوبية، ويدعى: - ر. ص. (مواليد عام 1960).

وقد ضبطت كمية كبيرة من ​الأدوية​ منتهية الصلاحية، ومعدات طبية، وحقن وأعشاب، وادوية مركّبة، وكتب للسحر والشعوذة، وشمع أحمر. سُلِّم إلى القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".