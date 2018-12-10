المطران روحانا: علينا التمسك بمشروع الله الذي هو محبة وسلام وإيمان

رأى النائب البطريركي العام على أبرشية صربا المارونية ​المطران بولس روحانا​ انه "علينا التمسك بمشروع الله الذي هو محبة وسلام وإيمان"، مشيرا الى "ان الله يرفض مقولة "العين بالعين والسن بالسن، بل يدعو دائما الى محبة العدو والصلاة من أجله ".

ورأى المطران روحانا خلال ترأسه قداسا في كنيسة مار يوحنا في ​ذوق مصبح​ ان "المؤمن الذي يرغب في تغيير نفسه او مجتمعه عليه ان يبدأ بذاته اولا وان يكون على قدر معين من الايمان . وان يتحدى الظروف المحيطة به لاسيما الذين يعيشون صعوبات متعددة".

وأوضح ان "قوة ايمان يوحنا وصلابة مواقفه والتي أدت الى قطع رأسه"، مشددا على أهمية الايمان بالحق الذي يحررنا"، وختم بالقول :"بهذه الافكار، نريد ان نستقبل يسوع ب​المحبة​ والمغفرة والتسامح".