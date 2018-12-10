الضاهر: نواجه مشروعا اقليميا ايرانيا يريد الهيمنة على لبنان

إعتبر النائب السابق ​خالد الضاهر​ أننا "في ​لبنان​ نواجه مشروعا اقليميا ايرانيا يريد الهيمنة على لبنان"، مشيرا الى ان " رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ووالده الشهيد لن يضرهما فلتان الوزير السابق ​وئام وهاب​". وفي مؤتمر صحافي شدد الضاهر على أن "وهاب أصبح مكشوفا تأتيه أمر العمليات فيقوم بالشتم والإعتداء على الكرامات"، مشيرا الى ان "المطلوب من كل الشرفاء في لبنان ان يقفوا بجانب الحريري لان مصير البلد مهدد والحريري يقوم بمهمته ب​تشكيل الحكومة​ ولن يتراجع".

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