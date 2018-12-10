المحافظ شبيب وبلدية بيروت أضاءا شجرة الميلاد في ساحة ساسين

أضاء محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ و​بلدية بيروت​، بالتعاون مع لجنتي تجار الأشرفية والرميل، شجرة الميلاد، في ساحة ساسين- الأشرفية، بحضور وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، النواب: نزيه نجم، عماد واكيم، نقولا صحناوي، وأنطوان بانو، نائب رئيس المجلس البلدي لبيروت إيلي أندريا، رئيس جمعية تجار الأشرفية والرميل طوني عيد، وعدد من اعضاء المجلس البلدي ومخاتير وشخصيات سياسية واجتماعية.

وأشار شبيب في كلمته إلى أنها "الشجرة الميلادية الثانية التي تضاء في بيروت، بعد الشجرة التي أضيئت الأسبوع الماضي في وسط بيروت"، وقال: "علينا أن نتذكر دائما معنى هذه المناسبة المباركة، حيث الطفل يسوع أي كلمة الله أصبح بشرا وجسدا وحل بيننا".

واعتبر أن "التعبير عن الفرح في هذه المناسبة عن طريق الزينة والشجرة وغيرهما هو تعبير عن أهمية هذه المناسبة روحيا"، وقال: "أعلم أن أهل بيروت بكل أحيائها، لا سيما في الأشرفية والرميل والصيفي، يعرفون المعنى الروحي الحقيقي لهذا العيد. ولذا، لا يسعني إلا أن أقول معكم المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة".