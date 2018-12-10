أ ف ب: الامم المتحدة تقدّمت باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة باليمن

افادت مصادر لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن "​الامم المتحدة​ تقدّمت باقتراح لوقف الحرب في مدينة ​الحديدة​ اليمنية خلال المحادثات الجارية في ​السويد​، ينص على انسحاب ​الحوثيين​ من المدينة الساحلية في مقابل وقف ​القوات​ الحكومية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة كما عرضت الامم المتحدة نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة الحيوي وموانئ اخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق".

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