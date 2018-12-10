الكرملين: الاتهامات بضلوع روسيا في الاحتجاجات الفرنسية محض افتراء

أكدت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" أن "الاتهامات بضلوع ​روسيا​ في ال​احتجاجات​ الفرنسية محض افتراء"، مشيرةً إلى أن "احتجاجات ​فرنسا​ شأن داخلي ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية".

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