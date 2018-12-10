بري دعا اللجان النيابية للانعقاد الخميس لمناقشة اقتراح القانون الرامي لتعديل قانون التجارة البرية

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ إلى "جلسة مشتركة تعقد يوم الخميس لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل ​قانون التجارة​ البرية".

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